إعلان الإضراب في صحة رام الله من الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر

فلسطين اليوم-رام الله

أعلنت النقابات الصحية اليوم الخميس، عن وقف العمل كليا في مديرية صحة رام الله والبيرة بسبب ما أسمتها تصرفات المدير الإداري المتمثلة في استخدام سيارات الحركة المستخدمة لنقل الموظفين في نقل فئات محددة من الموظفين وهم الأطباء فقط، وعدم نقل أي موظف آخر.

وأشارت النقابات الصحية في بيان وقع عليه: مجلس التمريض الفلسطيني، واتحاد نقابات المهن الصحية، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، أن سيارات الحركة تعمل بنظام المتعهد أي أن السلطة الوطنية تدفع شهريا للشركة المتعهدة، سواء نقلت أم لم تنقل الموظفين.

وجاء في البيان 'يتوقف العمل كليا في مديرية صحة رام الله والبيرة من صباح يوم الإثنين ولإشعار آخر، على ألا يحضر الموظفون إلى العمل إطلاقا، ويكون يوما الإثنين 15/8/2011 والأربعاء 17/8/2011 يومي اعتصام على باب مديرية الصحة، وغير ذلك يبقى الإضراب شاملا مع عدم الحضور حتى صدور بيان آخر'.

وقال رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار، 'إن هذه الممارسات كانت قد تكررت أكثر من مرة وبطرق أسوأ من ذلك، وتدخل في حينها مدير عام الرعاية الصحة الأولية ووعد بحل هذا الموضوع وإنهائه، ولكن ذلك استمر في مديرية صحة رام الله والبيرة بمعرفة ومباركة مدير الصحة فيها'.

وأضاف: 'ولذلك فقد قررت النقابات الصحية إعلان الإضراب الشامل والمفتوح لحين حل هذا الموضوع بشكل واضح وصريح ونهائي، وفي نفس الوقت طالبت النقابات هيئة الرقابة في السلطة الوطنية بالتحقيق الفوري في هذه القضية'.