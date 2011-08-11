مقتل 3 آلاف باكستانى حصيلة طائرات بدون طيار فى عهد أوباما

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة "اكسبريس تربيون" الباكستانية أن 2863 شخصا على الأقل بما فيهم نساء وأطفال قد قتلوا فى غارات طائرات بدون طيار "درون" على المناطق القبلية فى باكستان منذ بداية استخدامها فى باكستان.

وأفاد التحقيق التى أجرته الصحيفة أن الـ 21 متشددا الذين قتلوا أمس فى غارة شمال وزيرستان ضمن العدد النهائى لضحايا طائرات بدون طيار.

وأشار التحقيق إلى أن 168 طفلا و358 مدنيا استهدفتهم الغارات، وقيل إنها وقعت عن طريق الخطأ، مما أجبر حكومة إسلام أباد على تقدمها بطلب رسمى، لإيقاف هذه الغارات.

وكشف أيضا عن أكثر من 1100 شخص قد أصيبوا فى هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار فى أول مرة تم استخدامها.

وأكد التحقيق على أن إدارة الرئيس الأمريكى الحالى باراك أوباما تعتمد بشكل كبير على هجمات الطائرات بدون طيار لمهاجمة المتشددين فى المناطق القبلية، وأطلق ما لا يقل عن 236 هجمة فى عهد أوباما.

وذكر التحقيق أن 1842 شخصا على الأقل قتلوا فى غارات أوباما معظمهم من المتشددين التابعين لحركة طالبان.

وتابع التحقيق مؤكدا أن هناك غارة لطائرة بدون طيار كل 4 أيام بالتحديد، فى عهد الرئيس أوباما، وتفيد التقارير بأن ما بين 2292 و 2863 شخصا لقوا حتفهم فى الهجمات، معظمهم من المتشددين.

يذكر أنه كان 52 غارة لطائرات بدون طيار خلال عهد الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، أسفروا عن مقتل مدنى واحد وطفل واحد أيضا فقط.