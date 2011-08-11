محكمة "إسرائيلية" تُلغي إدانة جندي اعتدى على فلسطيني

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ألغت محكمة الاستئناف "الإسرائيلية" إدانة عريف أفيتار غدسي، المقاتل في لواء كفير الذي اعتدى على فلسطيني في أثناء عملية "إسرائيلية" عسكرية في كفر قدوم في 2008.

وقد أمر القضاة بإعادة الملف إلى المحكمة العسكرية في يافا حيث سيفحص إذا كان التوبيخ للعقيد ايتي فيروف، الذي أدلى بشهادته في القضية مست بحقوق غدسي وأدت إلى إدانته.

وإلى ذلك، انتقدت محكمة الاستئناف العسكرية أمس بشدة قائد المنطقة الوسطى السابق غادي شماني والنائب العسكري الرئيس اللواء افيحاي مندلبليت وقضت بأنهما قاما بتدخل غير مناسب في الإجراء القضائي وذلك بعد أن وبخ اللواء شماني قائد لواء كفير السابق العقيد ايتي فيروف الذي زعم في المحكمة بأن أحياناً استخدام العنف ضد الفلسطينيين يكون مبرراً.

وكما يذكر، فقد وبخ اللواء شماني قائد لواء كفير سابقا في ضوء تصريحاته بل ونشر الناطق العسكري بياناً عن اللواء شمالي جاء فيه أن تصريحات العقيد لا تمثل الواقع.

واعتقدت محكمة الاستئناف العسكرية أمس بان توبيخ اللواء يمكن أن يفسر كتدخل في الإجراء القضائي ولهذا فقد أعادت النقاش إلى المحكمة العسكرية في يافا.