أزمة مرمرة.."إسرائيل" تقترح تعويضات مضاعفة بدلاً من اعتذار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اقترحت "إسرائيل" مضاعفة مبلغ التعويضات الذي يدفع لكل واحدة من العائلات التسعة للقتلى الأتراك الذين قُتلوا على سفينة مرمرة، في مقابل موافقة تركيا على التراجع عن مطلبها الاعتذار عن الحادثة التي مست بشدة بالعلاقات بين الدولتين.

وحسب مصدر سياسي "إسرائيلي" رفيع المستوى، فالعرض الحالي يصل إلى نحو 100 ألف دولار لكل عائلة، وقد نُقل الاقتراح بقناة غير رسمية ولا يزال لم يصل جواب الاتراك.

والى ذلك، علمت صحيفة "معاريف" بأن الرئيس الأمريكي براك أوباما تحدث قبل بضعة أيام مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط عليه للتوصل إلى اتفاق مع تركيا قبل نشر تقرير بالمر لفحص أحداث الأسطول التركي بعد عشرة أيام.

وفي محفل وزراء الثمانية برئاسة نتنياهو الذي انعقد يوم الأحد لم ينجح الوزراء في الوصول إلى اتفاق حول مطلب الأتراك بالاعتذار.

وزير الحرب ايهود باراك، إلى جانب رئيس قيادة الحرب يعقوب عميدرور هما الدافعان المركزيان نحو الاعتذار، فيما أن السبب الأساس لموقفها هو محاولة الدفاع عن جيش الاحتلال ضد دعاوى في المستقبل، أما الوزراء افيغدور ليبرمان وموشيه بوغي يعلون وكذا بيني بيغن وايلي يشاي سيعارضون الاعتذار بشدة.