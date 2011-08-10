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نتنياهو يحث سفراء أجانب على رفض الحراك الفلسطيني بالأمم المتحدة

  • 14:19 - 10 اغسطس 2011
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نتنياهو يحث سفراء أجانب على رفض الحراك الفلسطيني بالأمم المتحدة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

حث رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو سفراء دول اجنبية على رفض الحراك الفلسطيني آحادي الجانب في الأمم المتحدة الذي قد يمس بشكل خطير بعملية التسوية, بحسب ما جاء في بيان لمكتبه.

وقال نتنياهو خلال لقائه 20 سفيرا أجنبيا يمثلون دولهم لدى واشنطن, ان دعم مشروع القرار هذا قد يؤثر سلباً على الاحتمالية لاستئناف المفاوضات المباشرة وعلى دفع المفاوضات, وسيمنع القيادة الفلسطينية من قبول التنازلات الضرورية من طرفها من أجل إحلال السلام، حسب قوله0.

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