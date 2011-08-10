بعد اختفاء الشرطة.. المواطنون الإنجليز يشكلون لجان دفاع في العاصمة

فلسطين اليوم-وكالات

أفاد شهود عيان أن المئات من سكان لندن شكلوا ليل الثلاثاء والأربعاء لجان دفاع ذاتي في شوارع العاصمة البريطانية "لندن" التي تشهد أعمال شغب منذ أربعة أيام, بعد أن اختفت الشرطة البريطانية من شوارع العاصمة.

وأشار مصور فرنس بريس, إلى أن الهدوء ساد ليلا في لندن التي جابتها دوريات الشرطة لكن التوتر ما زال قائما.

بينما في ساوثول غرب لندن تجمع المئات من السيخ وبعضهم يرتدي اللباس التقليدي، مساء الثلاثاء أمام معبدهم بعد شائعات تحدثت عن احتمال أن يستهدفه مشاغبون, حيث نظموا دوريات بدراجات نارية تراقب محطة القطار المحلية لرصد وصول أي مشاغبين.

وفي حي انفيلد بشمال لندن الذي شهد اضطرابات الليالي الماضية، جاب نحو مئتين من السكان الحي لحراسة الشوارع, وتبين من شريط فيديو هواة بث الأربعاء مجموعة من مئة شخص كانت تردد "انكلترا، انكلترا، انكلترا" في احد شوارع انفيلد.

وقبل ذلك بقليل تشاجرت المجموعة مع شاب كان يحمل هراوة رياضة الهوكي لكن الهدوء استتب عندما دعت أغلبية المجموعة إلى الهدوء.

وفي ذات السياق أكدت مصادر طبية بريطانية اليوم, مقتل ثلاثة شبان فجراً, في مدينة برمنغهام بعد أن دهستهم سيارة ولاذت بالفرار، وانتقلت الأحداث إلى مدينة مانشستر التي شهدت إحراق للعديد من السيارات والمحال التجارية.