بادعاء أنه يعرقل جهودها؛ الولايات المتحدة تدين المصادقة على البناء في القدس

فلسطين اليوم _ وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" إن الإدارة الأمريكية بعثت في الأيام الأخيرة برسالة إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تعبر فيها عن عدم الرضا والقلق من قرار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي، الأسبوع الماضي، المصادقة على بناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على جبل أبوغنيم في القدس المحتلة.

ونقلت عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن سفارة الولايات المتحدة في"إسرائيل" قد شددت في توجهها إلى مكتب رئيس الحكومة على قلق الإدارة الأمريكية من المصادقة على البناء والأبعاد السلبية لذلك على الجهود التي تبذلها لوقف المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم، وعلى تجديد المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة التي وصفتها بـ"السلبية" من جانب الإدارة الأمريكية في قضية البناء الاستيطاني في القدس المحتلة تأتي بعد شهور كانت تبدو فيه القضية على أنها مسألة هامشية بنظر الولايات المتحدة، كما أنه لم تجر أية محادثات بهذا الشأن بين مسؤولين أمريكيين وبين مكتب رئيس الحكومة.

وكان يشاي قد أعطى الضوء الأخضر لبناء وحدات سكنية الخميس الماضي، الأمر الذي يتيح لـ"وزارة الإسكان" تسويق الأرض للمستثمرين والمقاولين تمهيدا لعملية البناء.

إلى ذلك، من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الثماني لمناقشة الاستعدادات الإسرائيلية للتصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قد كثف وتيرة المباحثات بهذا الشأن، ومن المقرر أن تستمر المناقشات أسبوعيا حتى أيلول، حيث تناقش خطوات الرد الإسرائيلية، وإمكانية اندلاع مواجهات عنيفة في الضفة الغربية.