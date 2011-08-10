"جوال" يعود لغزة بعد انقطاع لساعات طويلة

فلسطين اليوم – غزة

عادت شبكة الاتصالات الفلسطينية "جوال" للعمل في قطاع غزة المحاصر بعد انقطاع لأكثر 20 ساعة الأمر الذي أدى إلى شلل الحياة في قطاع غزة .

فقد فوجئ المواطنون بانقطاع شبكة الاتصالات منذ مساء يوم أمس الثلاثاء مما أضطر كثير من المواطنين إلى الاعتماد على الهاتف الأرضي .

وقال مراسلنا في غزة نقلا عن جهات رسمية ان الجرافات الإسرائيلية تسببت بقطع شبكة الاتصالات عن قطاع غزة مما أدى إلى تعطل وسائل الاتصال الدولية والمحلية -الهاتف والانترنت والخلوي- عن القطاع .

وقد ادى الانقطاع المفاجئ إلى تضرر كثير من أعمال المواطنين الأمر الذي وضع شركة الاتصالات الفلسطينية"جوال" كمتهم رئيسي وراء هذا الضرر فيما أدرك آخرون مدى ارتباط المواطن الفلسطيني على شبكة الاتصالات الخليوية الأمر الذي يحتاج لدراسة وتفحص لوضع آليات عمل لمنع تكرار هذه الكارثة والتي حتما أدت إلى مشاكل اجتماعية كثيرة .

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر أن سبب انقطاع خدمة "جوال" هو وجود مقاسم جوال الرئيسية خارج الأراضي الفلسطينية، حيث تغذي هذه المقاسم أبراج الشركة من خلال شبكة الألياف الضوئية التي جرى تدميرها من ثلاثة محاور مختلفة كانت تشكل مسارات احتياطية لبعضها البعض.

وأكد أن الطواقم الفنية تواصل الليل بالنهار لحل المشكلة رغم صعوبة الظروف الأمنية لمناطق القطع.