معهد دراسات التنمية يطلق حملة الرسائل القصيرة SMS
فلسطين اليوم- غزة
أطلق معهد دراسات التنمية IDS اليوم الثلاثاء حملة الرسائل القصيرة SMS عبر الهواتف الخلوية وذلك ضمن فعاليات مشروع شباب اليوم قادة الغد بشراكة وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NPA .
وتهدف حملة الرسائل القصيرة إلي نشر 25000 رسالة تحتوي علي مواد توعية قانونية لفئة الشباب تتعلق بحقوق الشباب وتستهدف حوالي 8000 شاب من كلا الجنسين لمناطق مختلفة في القطاع .
وجدير بالذكر أن المواد المنشورة مصاغة ومنقولة عن دليل حقوق الشباب الذي تم إعداده من قبل معهد IDS بمشاركة وإشراف من اللجنة الاستشارية التي تتكون من المؤسسات الأهلية الشريكة .