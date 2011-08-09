معهد دراسات التنمية يطلق حملة الرسائل القصيرة SMS

فلسطين اليوم- غزة

أطلق معهد دراسات التنمية IDS اليوم الثلاثاء حملة الرسائل القصيرة SMS عبر الهواتف الخلوية وذلك ضمن فعاليات مشروع شباب اليوم قادة الغد بشراكة وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NPA .

وتهدف حملة الرسائل القصيرة إلي نشر 25000 رسالة تحتوي علي مواد توعية قانونية لفئة الشباب تتعلق بحقوق الشباب وتستهدف حوالي 8000 شاب من كلا الجنسين لمناطق مختلفة في القطاع .