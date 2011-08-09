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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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معهد دراسات التنمية يطلق حملة الرسائل القصيرة SMS

  • 10:17 - 09 اغسطس 2011
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معهد دراسات التنمية يطلق حملة الرسائل القصيرة SMS

فلسطين اليوم- غزة

أطلق معهد دراسات التنمية IDS اليوم الثلاثاء حملة الرسائل القصيرة SMS عبر الهواتف الخلوية وذلك ضمن فعاليات مشروع شباب اليوم قادة الغد بشراكة وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NPA .

 

وتهدف  حملة الرسائل  القصيرة إلي نشر 25000 رسالة تحتوي علي مواد توعية قانونية لفئة الشباب تتعلق بحقوق الشباب وتستهدف حوالي 8000 شاب من كلا الجنسين لمناطق مختلفة في القطاع .

 

وجدير بالذكر أن المواد المنشورة مصاغة ومنقولة عن دليل حقوق الشباب الذي تم إعداده من قبل معهد IDS  بمشاركة وإشراف من اللجنة الاستشارية التي تتكون من المؤسسات الأهلية الشريكة .

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