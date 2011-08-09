فلكيًّا.. رمضان 30 يومًا

فلسطين اليوم-غزة

أكد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيَّة والجيوفيزيقيَّة في مصر، أنَّ المشاهدات الفلكيَّة التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى اكتمال التربيع الأول من هلال شهر رمضان المعظم يوم السبت الماضي في الساعة الواحدة و15 دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأضاف عودة أنَّه طبقًا للحسابات الفلكية فإنَّ الهلال سيكتمل بدرًا يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة و58 دقيقة مساءً، معلنًا اكتمال هلال شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1432 بدرًا.

وأشار إلى أنَّ علماء المعهد سيقومون برصد بدر رمضان للتأكد من حساباتهم الفلكيَّة التي أشارت إلى أن طول الشهر هذا العام سيكون 30 يومًا، وأن آخره حسابيًّا سيوافق يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر آب الحالي.

وذكر أن ساعات الصوم بدأت في التناقص ووصلت إلى 16 ساعة و5 دقائق مع اكتمال الربع الأول من شهر رمضان، وستصل إلى 15 ساعة و49 دقيقة يوم الخامس عشر من شهر رمضان، لافتًا إلى أنَّ عدد ساعات الصوم كانت في اليوم الأول 16 ساعة و14 دقيقة؛ حيث سجل هذا اليوم أطول أيام شهر رمضان من حيث ساعات الصيام.