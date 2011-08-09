الاحتلال يسمح بدخول شاحنات حصمة وحديد واسمنت للمشاريع الدولية

فلسطين اليوم-غزة

قررت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال من 260-270 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع للقطاعات التجارية والزراعية ومواد بناء للمؤسسات الدولية.

وقال م. رائد فتوح رئيس لجنة البضائع على المعابر أن الاحتلال سيورد للقطاع شاحنات بضائع من بينها 4 شاحنات اسمنت و14 حصمة لصالح مشاريع UNDP و64 شاحنة حصمة لصالح وكالة الغوث وسيضخ كميات من غاز الطهي.

وبالأمس فقد فتح الاحتلال معبر كرم أبو سالم من الساعة السابعة والنصف صباحا وادخل للقطاع 267 شاحنة من ضمنها 92 شاحنة للقطاع التجاري و34 شاحنى للقطاع الزراعي و22 للزراعة و20 مركبة حديثة و95 شاحنة حصمة و3 شاحنات حديد لصالح مشاريع وكالة الغوث وضخ 159060 كيلو غاز للطهي.