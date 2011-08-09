وفد فتح يغادر القاهرة بعد جولة مفاوضات مع حماس

فلسطين اليوم- رام الله

غادر القاهرة مساء أمس وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني متوجها إلي رام الله عن طريق الأردن بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام شارك خلالها في جولة مباحثات تمت مع حركة حماس برعاية مصرية.

ذكر الأحمد، خلال مغادرته ، أنه "تم خلال الاجتماعات مع حماس استعراض كل بنود اتفاق المصالحة وهو من خمسة محاور هي الحكومة والمصالحة المجتمعية والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير الفلسطينية وبعض هذه القضايا مرتبطة مع بعضها البعض مثل قضية الحكومة والأمن ومنظمة التحرير وكذلك المجلس التشريعي وتم الاتفاق على مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماع المقبل أوائل الشهر القادم".

وقال :"لقد انتقلنا إلى بند المصالحة الأهلية وهو ما أنجزناه خلال الاجتماع حيث سنبدأ على الفور بالترتيب لعقد اجتماع سريع متزامن في غزة ورام الله يضم كافة الفصائل الموقعة على هذا الاتفاق لتنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن البند الرابع مع التزامنا بما ورد باتفاق المصالحة حرفيا