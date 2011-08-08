مزارعو سلفيت يناشدون وقف هجمات خنازير المستوطنين على حقولهم

فلسطين اليوم- سلفيت

ناشد مزارعو محافظة سلفيت بالضفة المحتلة اليوم الاثنين، سرعة تقديم يد المساعدة لهم في التصدي لظاهرة الخنازير الخطرة والمقلقة التي يطلقها المستوطنون داخل أراضيهم الزراعية، والتي تتسبب بخسائر جسمية لهم في كل عام.

وشكا الكثير منهم من كثرة هجمات الخنازير المتكررة على حقولهم وأعربوا عن خشيتهم على موسم العنب والتين الحالي، كما حصل في موسم الحبوب قبل أسابيع.

وبين المزارعون أن موسم العام الماضي شهد إتلاف كروم العنب وتكسير أغصان التين من قبل الخنازير والتي تسير على شكل مجموعات بين حقول العنب والتين يصل عددها أحيانا إلى أكثر من 20 خنزيرا بريا.

وأشاروا إلى أن الخنازير وخلال بحثها عن الطعام تقوم بمهاجمة الحدائق المنزلية في ضواحي سلفيت وقراها، خاصة الحدائق المنزلية غير المسيجة والمحمية من قبل الأهالي، وأحيانا تهاجم المزارعين أنفسهم.

ويستخدم المستوطنون ظاهرة نشر الخنازير البرية في أراضي الضفة الغربية لتخريب وتدمير مزروعات الفلسطينيين بشكل يجبر المزارعين البسطاء على الإحجام عن زرع أراضيهم وبدون عناية ما يسهل على المستوطنين سرقتها.