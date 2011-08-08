الذهب يتخطى 1700 دولارا للاونصة لأول مرة في تاريخه

فلسطين اليوم_ وكالات

بلغ سعر الذهب الاثنين رقما قياسيا تاريخيا جديدا بتخطيه لاول مرة عتبة 1700 دولار للاونصة في سوق هونغ كونغ مع توجه المستثمرين الى القيم الامنة مثل المعادن الثمينية على خلفية المخاوف من تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

ووصل سعر الذهب الى 1704,80 دولارات للاونصة قبيل الظهر (قرابة 4,30 تغ) في بورصة هونغ كونغ فيما سجلت البورصات الاسيوية تراجعا قويا في اعقاب تخفيض وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة علامة الدين السيادي الاميركي من العلامة القصوى "ايه ايه ايه" الى "ايه ايه+".

وقال عميل في بورصة طوكيو لوكالة داو جونز نيوزواير ان "الناس يسحبون اموالهم (من الاسواق الاخرى) ولا سيما بالدولار واليورو، لتوظيفها في الذهب والين الياباني".

واسعار الذهب مدعومة منذ عدة ايام بتهافت المستمرين على القيم الامنة وسط تزايد المخاوف بشان الاوضاع الاقتصادية العالمية