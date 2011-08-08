حالة الطقس : أجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة

فلسطين اليوم _ غزة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم غد الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.