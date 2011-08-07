رفع أعلام 122 دولة اعترفت بفلسطين قرب مقر الرئاسة برام الله

فلسطين اليوم – رام الله

زرع عمال فلسطينيون الأحد أعلام 122 دولة أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية قبيل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل للمطالبة بانضمام دولة فلسطينية إليها.

وغرس العمال هذه الأعلام في ساحة محاذية تماما لمقر الرئاسة الفلسطينية ولضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث سيشارك حوالي 3000 آلاف طفل بعد بضعة أيام في مهرجان ختامي لمخيمات صيفية، يتضمن الاحتفال بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وقالت ميسون حجه إحدى المسئولات عن اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية التي كانت وراء الفكرة، إن 1200 طفل فلسطيني سيشاركون في رسم علم فلسطيني في الساحة المحاطة بأعلام الدول، والبالغة مساحتها حوالي ألف متر مربع.

ويتهيأ الفلسطينيون لخوض معركة دبلوماسية في الأمم المتحدة في سبتمبر للاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعضويتها في الأمم المتحدة.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت قبل أيام عن تظاهرات بالملايين سيتم إطلاقها في الضفة الغربية وجميع أنحاء العالم لتأييد المطلب الفلسطيني.