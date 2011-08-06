الامن اللبناني يحبط محاولة لاغتيال قائد "الكفاح الفلسطيني" في مخيم عين الحلوة

فلسطين اليوم – وكالات

أعلنت مصادر أمنية لبنانية انه تم الجمعة إحباط محاولة لاغتيال قائد 'الكفاح الفلسطيني' في لبنان محمود عبد الحميد عيسى بواسطة متفجرة بالقرب من منزله بمخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان.

وقالت المصادر ان الفلسطيني محمود عبد القادر ومرافقه، وهما من تنظيم 'جند الشام' كانا يزرعان عبوة ناسفة بالقرب من منزل عبد الحميد الملقب بـ'اللينو' داخل مخيم عين الحلوة، عندما شاهدهما مرافقو عيسى الذين أطلقوا النار عليهما وأصابوا عبد القادر في بطنه وتم اعتقاله.

فيما أكّد قائد "الكفاح المسلح الفلسطيني" العقيد محمود عبد الحميد عيسى الملقب بـ"اللينو" أن "الهدف من استهدافه (أمس بعبوة ناسفة أثناء توجهه ألى مسجد خالد بن الوليد القريب من منزله) هو لضرب الامن والاستقرار في المخيم، وكذلك العلاقة مع القوى الاسلامية"، مؤكدًا أن "هذه المجموعات ذات المشاريع المشبوهة تنفذ أجندات خارجية"، ومضيفًأ: "إعترافات الموقوف خروبي أظهرت الجهة التي تقف خلف الحادثة".

وشدد اللينو، على "عدم التساهل مع هكذا مجموعات"، قال: "هذا لن يثنينا عن الاستمرار في دورنا في مواجهة هذه المجموعات الارهابية والشبكات العميلة، لأنهم يحاولون إلحاق الضرر والأذى بشعبنا، وبأمن واستقرار المخيمات والمجتمع اللبناني ولن نسمح لهم بتحقيق مآربهم".