عريقات: لم نحدد تاريخ طلب الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية

فلسطين اليوم _ رام الله

نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 'وجود تاريخ محدد لتقديم الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية'.

واشار في حديث إلى صحيفة 'الوطن' السعودية الى انه 'أفادنا الأمين العام للأمم المتحدة بصورة رسمية أن بإمكاننا تقديم الطلب في أي وقت، سيتجه وفد عربي للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحثها على قبول الطلب الفلسطيني، كما سيتواصل أمين عام الجامعة العربية مع الكتل الجيوسياسية مثل منظمة دول عدم الانحياز والكتلة الإفريقية ودول منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الدول للهدف ذاته'.

وأوضح عريقات أنه 'تم تشكيل غرفة عمليات تضم الجامعة العربية وقطر وفلسطين والأردن ومصر والسعودية والمغرب ومن يرغب في الانضمام من بقية الدول وذلك بهدف حشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول دولة فلسطين عضواً دائماً في الأمم المتحدة'.