نادي الأسير يطلع مندوبة الصليب الأحمر عن معاناة الأسير "عماد المصري"

فلسطين اليوم-طوباس

أطلع كل من مدير نادي الأسير، وممثلين عن فصائل العمل الوطني وذوي الأسير عماد المصري، مندوبة الصليب الأحمر الدولي في طوباس وجنين ديما محاجنة، على الوضع الصحي السيئ للأسير عماد المصري من بلدة عقابا والمعتقل منذ أكثر من 22 عاما.

وعرض الوفد الأوضاع الصحية والتقارير وشهادات المحامين الذين تمكنوا من زيارة المصري أثناء تواجده في مستشفى سجن الرملة منذ مدة طويلة لسوء حالته الصحية.

ودعا مدير نادي الأسير في المحافظة محمود صوافطة، إلى بذل كافة الجهود للضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بضرورة تقديم العلاج اللازم والمناسب للأسرى، موضحا أن الحالة الصحية للأسير المصري تنبئ بالخطر، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير.

وطالبت أسرة المصري منظمة الصليب الأحمر الدولي بضرورة متابعة حالة ابنها والتدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياته.

يذكر أن الأسير المصري يعاني من عدة أمراض بعضها تقول إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أنها غير معروفة السبب، إضافة إلى تراجع صحته مؤخرا بصورة كبيرة وبات يعاني من حالات إغماء متكررة وجرثومة بالدم وتلف شبه كلي للكلى.