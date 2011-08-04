مصرع مواطن نتيجة انقلاب مركبته في الخليل

فلسطين اليوم- الخليل

لقي المواطن أحمد عبدالله عبد ربه القزاز 47 عام مصرعه، نتيجة انقلاب مركبته على مثلث السموع جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

و أوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” أن شرطة الخليل تلقت بلاغ حول انقلاب مركبة على مثلث السموع ، مباشرة تحركت قوة من الشرطة للمكان و تبين وجود مركبة منقلبة في ارض منخفضة عن الشارع ويقوم مسعفي الهلال الأحمر بتقديم الإسعافات الأولية للسائق إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة وتم نقل جثته إلى مستشفى الخليل الحكومي.

و خلال التحقيقات الأولية بالحادث وبعد الرسم الهندسي ” الكروكا ” تبين أن السائق فقد السيطرة على المركبة نتيجة السرعة مما أدى انحرافها نحو اليمين وسقوطها في ارض منخفضة عن الشارع مما أدى إلى مصرع سائقها .

وفتحت الشرطة تحقيق بالحادث للاستكمال الإجراءات القانونية .

وتدعو الشرطة جميع السائقين الالتزام بالقواعد المرورية لما لها من دور في الحفاظ على حياتهم وسلامة المواطنين .