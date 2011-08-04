اسرائيل تعد قائمة إبعاد جديدة تضم 384 مقدسيا

من الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

والانتماءات السياسية النقاب عن تلويح مخابرات الاحتلال للتهديد بإبعادهم عن القدس على خلفية نشاطاتهم فيها. جاء ذلك خلال استدعاء مخابرات الاحتلال لهذه الشخصيات في فترات متفاوتة في الآونة الأخيرة، أبلغتهم خلالها برسائل وتهديدات مبطنة مفادها بأنه «إن لم يغيروا سلوكهم وتصرفاتهم, ويوقفوا نشاطاتهم، فإنه سيتم إبعادهم خارج مدينة القدس في شهر أيلول القادم.

وكانت مصادر موثوقة، وبعض الدبلوماسيين الأجانب، ومؤسسات حقوقية أكدت في وقت سابق أن سلطات الاحتلال أعدت قائمة تضم 384 مواطنا مقدسيا من الناشطين والسياسيين والشخصيات الاعتبارية والوطنية في القدس لإبعادهم عن القدس، وأن وزير أمن الاحتلال الداخلي وافق على هذه الخطوة, وترك أمر تنفيذها بيد أجهزة الأمن والمخابرات لتحديد المكان والزمان, حسب الضرورات الأمنية والدولية.

من جهتهم أكد نواب القدس المهددين بالإبعاد بأن ذلك خطوة صهيونية لإفراغ القدس من الشخصيات والقيادات التي تدافع عن المدينة وتكشف مخططات الاحتلال التهودية وتعمل على احباطها. وتابع نواب القدس: «الاحتلال يهدف أيضاً لزرع الخوف والرعب في نفس كل من يحاول الدفاع عن المدينة، عوضاً عن كون تلك الخطوة خرق فاضح للحقوق والحريات من قبل من يدعي الديمقراطية وذلك يدلل على مدى عمق عنصرية الاحتلال تجاه السكان العرب والمسلمين في القدس».

هذا وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، امس أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في نهاية العام 2010 بلغ 518,974 مستوطنا، مقارنة بـ 511,739 مستوطنا في نهاية العام 2009. وأن نسبة المستوطنين في الضفة ارتفعت مع نهاية العام 2010 بمقدار 1.4% مقارنة بنهاية العام 2009. ولفت التقرير الى ان عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد تضاعف أكثر من 40 مرة خلال السنوات 1972- 2010. وأوضح أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية في نهاية العام 2010 بلغ 144 مستوطنة، حيث كان أكثرها في محافظة القدس بواقع 26 مستوطنة، منها 16 مستوطنة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام الله والبيرة حيث يوجد فيها 24 مستعمرة.

وذكر التقرير، «إن معظم المستوطنين يتمركزون في محافظة القدس حيث بلغت نسبتهم حوالي 51% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية بواقع 262,493 مستوطن، منهم 196,178 مستوطن في منطقة القدس»، ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، ويلي ذلك عدد المستوطنين في محافظة رام الله والبيرة بواقع 96,364 مستوطن، و56,202 مستوطن في محافظة بيت لحم، و33,159 مستوطن في محافظة سلفيت، أما أقل المحافظات من حيث عدد المستوطنين فهي محافظة طوباس بواقع 1,452 مستوطن.

هذا وكشفت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير صدر عنها امس ان المستوطنين احرقوا واعدموا 4350 شجرة زيتون، فيما قتل جيش الاحتلال 6 مواطنين ودمر 32 منزلا ومنشآة واعتقل 230 مواطنا خلال شهر تموز الماضي. وافادت الدائرة ان سلطات الاحتلال ماضية في مسلسل تهويد مدينة القدس الشرقية مستهدفة الارض والانسان والمقدسات المسيحية والاسلامية.

كما قامت قوات الاحتلال بـ 32 عملية هدم في انحاء مختلفة من الاراضي الفلسطينية، عباره عن 11 منزلا و6 حظائر للماشية 7ابار لتجميع المياه، و5 مطابخ، في حي الخلايلة بقرية الجيب في محافظة القدس حيث دمرت 10 مباني واسوار، ومنزلا في خربة بيت اسكاريا الواقعة وسط تجمع مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم، ومنزلا اخر في بلدة صور باهر في القدس المحتلة حيث اجبر صاحبه على هدمه بيديه، و14 مسكن وحظائر للمواشي في مغاير الدير البدوي قرب قرية مخماس في محافظة القدس، اضافة لعدد من الابار الارتوازية في قرية النصارية بالاغوار وخلة زكريا قرب بيت لحم.