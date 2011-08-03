صحفي إيطالي: محاكمة مبارك تماثل 11 سبتمبر للعرب

فلسطين اليوم- وكالات

أثارت أنباء بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء والعديد من معاونيه ردود فعل متباينة لدى الشارع الايطالى اليوم الاربعاء . وقال "اوجو باربا" رئيس الشئون الدولية بوكالة الانباء الايطالية ، انها لحظات تاريخية تمثل للشرق حدثا فاصلا ، يماثل تبعات الحادى عشر من سبتمبر، ليس على مستوى الخراب ولكن على مستوى شدته المزلزلة التى سوف تمتد الى أعتاب الديكتاتوريات التى تعانيها الشعوب العربية والافريقية ايضا .

وأوضح الصحفى الايطالى "أن أحدا لا يصدق ما يرى الآن فى مصر .. حيث يحاكم "ديكتاتور" متهم بإفساد الحياة السياسية فى بلاده ، وقاتل للمتظاهرين مع وزير داخليته ، أمام العالم وبالمتابعة المباشرة .. وهو أمر يضاعف مسئولية السلطة الحاكمة اليوم فى مصر، بما يشبه استئصال ورم خبيث ، مع حتمية نجاة وسلامة المريض"، مضيفا أنه وفقا لمتابعة الشارع المصرى فإن هناك ترقبا شديدا لنتائج تلك المحاكمة .. وقد يتوقف عليها هدوء او انفعال الشارع فى مصر .

أما النائب البرلمانى " البرتو سميونى" عضو لجنة العدل بالبرلمان الايطالى فيهنئ الشعب المصرى على حسمه وحزمه ، وقدرته على وضع العدالة معيارا جوهريا فى محاسبة زعمائه السابقين .. معربا عن أمله فى إنصاف كافة الاطراف ..وقال انه لم يصدق أنباء حجم الفساد السياسى والمالى الذى يتهم به الرئيس السابق، حيث كنا نراه هنا فى روما شخصا وطنيا متزنا ، ومصدرا لحقائق الصراع الدائر فى منطقة الشرق الاوسط .. وكانت مفاجأة لكافة السياسيين فى إيطاليا، والان نشهد مفاجأة أخرى بمثول الرئيس السابق أمام قضاء بلاده التى حكمها 30 سنة دون الانتباه لمعاناة الاغلبية العظمى من ابناء الشعب المصرى فى محاكمة تاريخية فريدة من نوعها .

وقال النائب البرلمانى الايطالى إنه يأمل فى انتقال سليم ودستورى للسلطة فى مصر عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد التى هى فى أمس الحاجة للاستقرار والتنمية الاقتصادية واستعادة مكانتها الاقليمية والدولية.