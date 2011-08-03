بيريس: إعلان الدولة الفلسطينية عديم المعنى

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قال رئيس الاحتلال الصهيوني شمعون بيرس :"لم يتم بعد تفويت جميع الفرص لدفع عملية التفاوض مع الفلسطينيين رغم اقتراب شهر سبتمبر حيث ينوي الفلسطينيون الإعلان عن دولة مستقلة من جانب واحد".

وشدد بيرس خلال تقديم السفير الأميركي الجديد لدى "إسرائيل" دان شابيرو أوراق اعتماده اليوم الأربعاء, "على أنه يجب العمل بحزم والتوضيح للفلسطينيين أن مثل هذا الإعلان سيكون عديم المعنى وان أي طرف لن يكسب منه شيئا.

من جهته قال السفير شابيرو بأن الرئيس الأمريكي براك أوباما أوفده ليعمل على دفع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتعزيزها.

وأشار, إلى أن الرئيس الأميركي عاقد العزم على ضمان أمن ما أسماها دولة "إسرائيل" والعمل في الوقت نفسه من أجل انتهاز جميع الفرص السانحة لتحقيق السلام, موضحاً, أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد العديد من التحديات والمخاطر وان هناك تهديدات تحدق بدولة "إسرائيل" وهي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم.