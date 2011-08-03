رعب إسرائيلي من الجماهير العربية !!

أعلنت مجموعة " ألتراس ديفليز " المساندة للنادي الأهلي المصري في الإسكندرية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت, وفي إعلان نشرته عبر المواقع المختلفة أنها قامت بإنتاج منتج جديد خاص بفلسطين أطلقت عليه اسم " الحرية لفلسطين ".

وتتشكل " ألتراس ديفليز " من مجموعة من المشجعين يتجاوز عددهم الألف شخص الذين يقومون بتنظيم الجماهير داخل المدرجات للتشجيع مدة (90) دقيقة, إضافة إلى رفع لوحات كبيرة جداً يتم رسمها, مع تشكيل نواة للمجموعة تقوم باتخاذ القرارات وتسيير باقي الأعضاء المنتسبين لها, فيما سبق للمجموعة إنتاج عدد من المنتجات لدعم الجمهور في المدرجات .. مثل قمصان الفريق التي يتم بيعها بشكل رمزي.

ونجحت مجموعة " التراس ديفيليز " هذه المرة بصنع " تيشيرت " جديد لمناصرة فلسطين وقضيتها, معلنة ارتداء أعضاء المجموعة التيشيرت الجديد طيلة لقاءات الموسم المقبل, كاشفة عن سعر رمزي لفانيلة مناصرة القضية الفلسطينية والبالغ (25) جنيه مصري.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينتج فيها جمهور عربي منتج خاص بفلسطين, فقد سبق لالتراس "الايغلز" المساندة لنادي الرجاء البيضاوي المغربي قبل ستة أشهر بإنتاج منتج مشابه لمناصرة فلسطين , وتبعه بعد ذلك عدد من الجماهير المغربية التي قامت بإنتاج عدد من المنتجات الخاصة بفلسطين.

هذا وتُظهر الجماهير العربية الكثير من مظاهر المساندة اليومية في المدرجات لنصرة القضية الفلسطينية, فهناك طريقة أكثر تعبيراً هي طريـقـة " التيفو " وهي لوحة جماهيرية والجماهير هم الأقلام والألوان فيها حيث يرسمون شكلاً معيناً لإيصال رسالة معينة, وهي الطريقة التي عبر فيها جمهور الزمالك عن مساندته لفلسطين حينما قام برفع " تيفو " كبير في مباراته ضد الإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا كتبت فيه " أمة واحدة من أجل محرقة جديدة " في إشارة للمحرقة التي قام بها هتلر لليهود والتي يأمل العرب تكرارها, وردد جمهور الزمالك أيضاً هتاف " على القدس رايحين شهداء بالملايين " وهذا التيفو لاقى صدى واسعا في الأوساط الإسرائيلية ، وتحدثت عنه الصحف الإسرائيلية طويلاً ولم تتحدث عن الشغب الذي حدث في تلك المباراة بل ركزت فقط على الرسالة التي أوصلها جمهور الزمالك للإسرائيليين وأن عليهم فهم هذه الرسالة جيداً والإعداد لها , وعلق حاخام يهودي كبير على الهتافات التي رددها جمهور الزمالك " على القدس رايحين شهداء بالملايين " في فيديو تم نشره على اليوتيوب وأظهر رعباً وخوفاً كبيراً من الهتافات وكان يحذر الأوساط الإسرائيلية منها.

كابيتانو