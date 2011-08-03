جمال وعلاء يمسكان بالمصحف داخل القفص ويحاولان منع تصوير مبارك

فلسطين اليوم- وكالات

وقف جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق محمد حسنى مبارك طوال فترة المحاكمة فى الجلسة الأولى ممسكان بالمصحف، ولم يجلسا طوال المحاكمة، وحاول جمال الوقوف أمام سرير والده فى محاولة منه لمنع تصويره وظهروه على شاشات التليفزيون وشاشات العرض الموجودة خارج قاعة المحاكمة، وظهر ذلك بشدة وسط محادثات بينه وبين والده بشكل مستمر، فى حين ظهر علاء بعيدا عن والده ودار الحديث بشكل كامل مع جمال طوال الفترة الأولى للجلسة.

يذكر أن تشهد اليوم مصر حدث تاريخى بأول محاكمة علنية لرئيس سابق فى أكاديمية الشرطة التى شهدت آخر خطاب للرئيس السابق حسنى مبارك قبل الثورة.