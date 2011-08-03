احتراق مئتي شجرة زيتون ولوز في مجدل بني فاضل جنوب نابلس

فلسطين اليوم _ نابلس

اندلع حريق هائل في حقول الزيتون وأشجار اللوز في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس اليوم الأربعاء، حيث التهمت النيران ما يزيد عن 200 شجرة.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني، أن الطواقم في مركز بورين هرعت إثر تلقيها بلاغا يفيد باندلاع النيران في حقول الزيتون واللوز بأراضي المواطنين في قرية مجدل بني فاضل، حيث عمل الطاقم على تأمين موقع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها لباقي الحقول والأشجار المجاورة وحصر الأضرار في موقع الحريق، حيث أتت النيران على 140 شجرة زيتون و60 شجرة لوز.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين لضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من حدوث مثل هذه الحرائق، بعدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرق، وعدم إشعال النيران بقصد الطهي والشواء بالقرب من الأشجار أو الأعشاب الجافة والتأكد من إخمادها قبل مغادرة المكان، وضرورة مراقبة الأطفال وعدم ترك مصادر الاشتعال بين أيديهم حيث يدفعهم فضولهم إلى إشعال النيران.