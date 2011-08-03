الشاباك الموساد الاستخبارات : الجمعية العمومية ستعترف بدولة فلسطين

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

وفقا لتقرير أعدته ثلاثة أجهزة إسرائيلية ( الاستخبارات العسكرية والشاباك والموساد) بما يتعلق بتوجه الفلسطينيين في سبتمبر للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العمومية فإن الفلسطينيين قد وضعوا "إسرائيل" في وضع دولي صعب .

وحسب تقرير الأجهزة الصهيونية الثلاثة فان الفلسطينيين سيحصلون على اعتراف بدولة فلسطينية ولكنهم لن يحصلوا على هذا الاعتراف في مجلس الأمن حيث من المتوقع ان تستخدم واشنطن حق النقد الفيتو .

وحسب تقرير الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية فان الاستراتيجية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية قد حققت نجاحا وبعد أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية سيلحق ضرر كبير في موقف "إسرائيل" الدولي وسيتم عر ض التقرير اليوم على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي .