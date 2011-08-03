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الشاباك الموساد الاستخبارات : الجمعية العمومية ستعترف بدولة فلسطين

  • 08:15 - 03 اغسطس 2011
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الشاباك الموساد الاستخبارات : الجمعية العمومية ستعترف بدولة فلسطين

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

 وفقا لتقرير أعدته ثلاثة أجهزة إسرائيلية ( الاستخبارات العسكرية والشاباك والموساد)  بما يتعلق بتوجه الفلسطينيين في سبتمبر للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية  العمومية فإن الفلسطينيين قد وضعوا "إسرائيل" في وضع دولي صعب .

 

 وحسب تقرير الأجهزة الصهيونية الثلاثة فان الفلسطينيين سيحصلون على اعتراف بدولة فلسطينية ولكنهم لن يحصلوا على هذا الاعتراف في مجلس الأمن  حيث من المتوقع ان تستخدم واشنطن حق النقد الفيتو  .

 

وحسب تقرير الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية فان الاستراتيجية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية قد حققت نجاحا  وبعد أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية سيلحق ضرر كبير في موقف "إسرائيل" الدولي وسيتم عر ض التقرير اليوم على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي .

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