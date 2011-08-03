أنصار"مبارك" : هنهد السجن لتهريب مبارك

فلسطين اليوم- وكالات

تبادل مناصروا ومعارضوا الرئيس المخلوع حسني مبارك الألفاظ النابية قبل بدء المحاكمة المنتظرة لمبارك ونجليه "جمال وعلاء" ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6من مساعديه في قضية قتل المتظاهريين .

و اتهم مناصروا مبارك المعارضين بانهم خونة و ضالين وقام عدد من المعارضيين برفع الأحذية اعتراضا منهم علي هتافات المناصريين الذين ذكروهم بموقعة العباسية معترفيين بانهم من قاموا بضربهم يومها .

وشكلت الشرطة حاجزا أمنيا بعد محاولات منهم للاشتباك وردد بعضهم "يا تحرير جاي ليه كنتاكي خلص ولا ايه ".

وتوعد المناصرون بمعركة جديدة مرددين "االعباسية جاية جاية "،وردد المعارضون هتافات "أخذتم كام وجيتوا".

كما هاجم المناصرون الثورة مرددين هتافات "ثورة ثورة حتي النصر ..خربت كل شوارع مصر "،كما اكدو انهم لن يقبلوا أي حكم يضع مبارك في السجن مرددين "هنهد السجن ..هنولع فيه ..لو حسني مبارك ..حكموا عليه ".

كما هاجموا حركة 6 ابريل متهمين إيهاها بتنفيذ مخطط للقضاء علي مصر وأمنها .

وفي مشهد كوميدي رفعى المناصرون صورة الرئيس المخلوع مرددين "العو اهو ".