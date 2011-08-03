الاحتلال: صواريخ حزب الله ومقاومة غزة تهدد الموانئ الإسرائيلية ومنصات الغاز

ضابط : صواريخ حزب الله ومقاومة غزة تهدد الموانئ الإسرائيلية ومنصات الغاز

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

زعم ضابط كبير في البحرية الإسرائيلية إنه يوجد لدى المنظمات، التي وصفها بـ"الإرهابية" وتنشط قريبا من إسرائيل، صواريخ قادرة على ضرب كافة الموانئ الإسرائيلية ومواقع البنى التحتية الاقتصادية الموجود على بعد ما من الشاطئ.

جاء ذلك خلال محاضرة قدمها الضابط يارون ليفي، رئيس الاستخبارات في البحرية الإسرائيلية، الثلاثاء، في مؤتمر عقده "المركز لدراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب.

وذكر ليفي أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، هدد مؤخرا بضرب أهداف بحرية إسرائيلية بالصواريخ في حال فرضت إسرائيل حصارا بحريا على لبنان في إطار حرب أخرى.

وقال أيضا إن إسرائيل تعلم أنه يوجد لدى حزب الله صواريخ "بر – بحر" إيرانية (مطورة عن صواريخ صينية) من طراز "سي 802"، في حين يوجد لدى سورية صواريخ روسية من طراز "ياخونت" والتي من الممكن أن تصل إلى أيدي حزب الله. وبحسبه فإن الحديث عن صواريخ فعالة قادرة على ضرب كافة الموانئ الإسرائيلية و"المياه الاقتصادية" وجزء كبير من مسار الملاحة إلى إسرائيل.

وتابع ليفي "لا يحتاج المرء أن يكون عبقريا لمعرفة مواقع منصات الغاز الإسرائيلية. وأنا متأكد أنه يمكن تحديد مواقعها بواسطة الإنترنت، فذلك ليس من أسرار الدولة.. فمن يستيقظ صباحا في قطاع غزة يرى قبالته منصب التنقيب "يام تطيس".

وأشار في هذا السياق إلى أن جزءا كبيرا من البنى التحتية الإستراتيجية الإسرائيلية مركزة في قطاع ضيق على طول الشاطئ، وأن تعرضها للقصف سيكون مصيريا.

وأضاف أن أسلوب حزب الله يجري نقله إلى قطاع غزة. مشيرا إلى أنه في المستقبل سوف تضطر إسرائيل في قطاع غزة إلى مواجهة الصواريخ والطوربيدات والألغام والوسائل القتالية فوق البحر وتحت البحر، مثل لبنان.

وتابع ليفي أن "جهاز التهريب للأسلحة البحرية يعمل بإيحاء وبمساعدة وبتحفيز من إيران، ما يعني أن الفرضيات الأساسية تقول إن كل ما هو موجود في إيران من الممكن أن يكون في ساحات القتال القريبة".

وقال أيضا إن ضرب حزب الله لسفينة البحرية "أحي حانيت" (في الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان في تموز/ يوليو 2006) بواسطة صاروخ إيراني قد علم إسرائيل درسا. وبحسبه حتى ذلك الحين تعامل سلاح البحرية مع "تهديدات الإرهاب" على أنها في الأساس مواجهة مع خلايا تطلق صواريخ غير دقيقة، إلا أن صاروخ "سي 802" قد أكد على دخول وسائل قتالية متطورة ومدمرة أكثر إلى ساحات القتال.

وقال "في الحرب أدركنا بشكل واضح التهديد التكنولوجي الذي تشكله منظمات "الإرهاب"، ونحن نخصص وسائل كثيرة لسد فجوة التهديد التكنولوجي".

وزعم أنه بعد ضبط سفينة السلاح "فيكتوريا"، قبل عدة شهور، وعلى متنها صواريخ "بر – بحر" من طراز آخر، هو "سي – 704" من إيران، وكان من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة، فقد أدرك الجميع أن قطاع غزة تسير في هذا الاتجاه، وأنه على إسرائيل عرقلة ذلك.

وتابع أن السنوات الأخيرة تشهد تصاعدا تدريجيا في حجم "تهريب السلاح" البحري إلى المنطقة، ومدى تطور هذه الأسلحة. وقال إنه في السنتين الأخيرتين تم ضبط كمية من الوسائل القتالية على سفينة "فرانكوف" تكفي لحرب كاملة، وكان على متن السفينة "فيكتوريا" أسلحة "نوعية" من صواريخ "بر – بحر".

وقال إن إيران تركز جهودها في "التهريب" وتموله، وإنها في الفترة الأخيرة تقوم بنقل الأسلحة بالسفن المدنية بدلا من سفن شركات سفن معروفة، بحيث أن طواقم السفن لا يعرفون أن أسلحة مخبأة فيها.