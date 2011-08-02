مسؤول إسرائيلي: نحاول مع الرباعية إرجاع أبو مازن للمفاوضات قبل سبتمبر‏

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أكد مسؤول حكومي إسرائيلي اليوم إن "إسرائيل" تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة وأعضاء الرباعية الدولية منذ فترة بهدف بلورة صيغة جديدة تسمح بإطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين مجددا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث مع مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن الافتراض إن نجاح مثل هذه الخطوة ستحدو بالجانب الفلسطيني إلى سحب طلبه من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الصيغة التي يجري الإعداد لها تستند إلى خطاب الرئيس الأميركي براك أوباما أمام مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل إيباك قبل بضعة أشهر.