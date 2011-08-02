الاستعدادات تتواصل في الريال والبرشا للكلاسيكو

مدريد/ وكالة الأنباء الأسبانية/ أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن فريقه سيواجه غريمه برشلونة في كأس السوبر الإسبانية المقررة في ال4 من الشهر الجاري، وهو في أفضل حالاته.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة جوانجزو الصينية، التي يقيم فيها الملكي معسكره التحضيري للموسم الكروي الجديد، قال كريستيانو "تحقيق الفوز أمر مهم دائما ولكننا نركز حاليا على إعداد أنفسنا".

وأضاف "من المؤكد أننا سنخوض مباراة برشلونة ونحن في أفضل حالاتنا"، مبينا أن كافة لاعبي الملكي يركزون في الوقت الراهن على التدريبات اليومية.

ورفض كريستيانو الحديث عن الفارق بين مستوى الريال حاليا وطريقة أدائه خلال الموسم الماضي، حيث أشار إلى ان هذا الأمر سيتضح مع انطلاق بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعند سؤاله عن حاجة الفريق الأبيض للتعاقد مع مهاجم جديد رد كريستيانو بأن هذه المسألة شأن يخص رئيس نادي ريال مدريد.

ولم يستبعد النجم البرتغالي إمكانية العودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث صرح "ولماذا لا أعود إلى البريمير ليج؟ هذا أمر ممكن حدوثه ولا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلا".

ومن المقرر أن يجري ريال مدريد مرانه اليوم استعدادا لمباراتهم التي سيخوضونها غدا الأربعاء أمام جوانجو إيفرجراند الصيني، في إطار استعداداتهم للموسم الكروي الجديد.

جوراديولا: سنحاول بذل قصارى جهدنا أمام الريال

برشلونة/ وكالة الأنباء الأسبانية/ أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن أمله في عودة كافة اللاعبين المصابين خلال مباراة ريال مدريد في ذهاب كأس السوبر الإسبانية.

وفي تصريحات أدلى بها من ميامي التي يقيم فيها البرسا المعسكر التحضيري للموسم الكروي الجديد وتناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، قال جوارديولا إن فريقه سيحاول بذل قصارى جهده أمام الملكي.

ويواصل برشلونة استعداداته للمباراة الودية التي سيخوضها غدا الأربعاء أمام تشيفاس دي جوادالاخارا المكسيكي، والتي ستشهد مشاركة تشافي هرنانديز للمرة الأولى خلال الفترة التحضيرية، بجانب جيرارد بيكيه.