وليد يقترب من الأهلي وأحمد حسن يهدد بإنهاء تعاقده مع الزمالك

القاهرة/ أصبح صانع الالعاب وليد سليمان لاعب نادي انبي علي اعتاب الانتقال الى النادي الاهلي بعدما فضل النادي البترولي عرض النادي الاحمر علي عرض نادي الزمالك.

وكان انبي قد اكد يوم الاثنين تلقيه عرضين جديدين من الاهلي والزمالك بشأن انتقال سليمان لاحدهما رافضا الافصاح عن القيمة المالية لهما.

وافاد مصدر مقرب من الصفقة في اتصال هاتفي بـYallakora.com " فضل انبي عرض الاهلي علي عرض الزمالك بعدما وجد ان الاخير يشترط وضع اقساط عديدة لتسديد قيمة الصفقة بالكامل".

واضاف " عرض الاهلي سيكون كاش ولن يتضمن اعارة لأي لاعب بعدما رفض مسؤولي نادي انبي هذا المبدأ".

وواصل " كما سيحصل النادي البترولي علي نسبة من الاهلي تصل الى 25% حال قام النادي الاحمر ببيع اللاعب مستقبلا".

وفور علمه بقرار ناديه، قرر وليد سليمان القدوم الى القاهرة الثلاثاء من اجل وضع الرتوش النهائية لعقده مع الاهلي حيث قال المصدر " سيأتي وليد المتواجد في المنيا حاليا الى القاهرة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء لوضع الرتوش النهائية للصفقة والاتفاق علي راتبه السنوي".

واضاف " فور توصل الطرفين الى اتفاق، سيبلغ اللاعب ناديه الاصلي بذلك من اجل ارسال الاستغناء الخاص به الى النادي الاهلي ليصبح لاعبا رسميا به".

من جانبه، اكد سمير السيد وكيل اعمال اللاعب عزمه عقد جلسة مع مسؤولي النادي الاهلي مساء الثلاثاء للاتفاق علي عقد اللاعب.

وقال السيد في اتصال هاتفي بـYallakora.com " سأعقد جلسة مع مسؤولي الأهلي مساء الثلاثاء للاتفاق علي قيمة ومدة عقد سليمان".

ونفي السيد ان يكون لديه علم بقيمة اتفاق انبي مع الاهلي قائلا " لست طرفا في اتفاق انبي مع الاهلي. امثل اللاعب فقط في الصفقة".

وحال سارت الامور علي ما يرام لصالح الاهلي، سيصبح سليمان اللاعب الخامس الذي يضمه النادي الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد السيد حمدي والبرازيلي فابيو جونيور واحمد شديد قناوي ومحمد نجيب.

1.5 مليون جنية تنسف اتفاق الصقر مع الزمالك

القاهرة/ بدأت الحقائق تتكشف حول تأجيل المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في نادي الزمالك لتقديم احمد حسن بالقميص الأبيض كأول لاعب ينضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلمت " يوروسبورت عربية" من مصادرها داخل النادي الأبيض أن حسن لم يحصل حتى الآن على مقدم عقده من نادي الزمالك والذي يبلغ 50 % من قيمة السنة الأولى والتي تبلغ 1.5 مليون جنيه.

وربما تكون تلك الخطوة مقدمات لفشل صفقة انتقال أحمد حسن للزمالك خاصة وأنه حتى الآن لم يوقع على العقد الرباعي والمكون من 4 نسخ بينما وقع على عقد مبدئي مما قد يفتح الباب أمام الصقر للرحيل عن الفريق قبل أن يلعب معه.

ومنح حسن الزمالك مهلة حتى نهاية الأسبوع للحصول على مقدم عقده أو البحث عن نادي آخر من الأندية التي ترغي في ضمه وأبرزها المصري البورسعيدي.