دعوة للمشاركة في المهرجان الثالث لاتحاد الإذاعات و التلفزيونات الإسلامية

بحول الله و قوته نقيم المهرجان الثالث لإنتاجان أعضاء اتحاد الإذاعات و التلفزيونات الإسلامية تزامناً مع عقد الجمعية العامة الخامسة للإتحاد.

أقسام المهرجان

1- الأعمال الإذاعية

في هذا القسم يجري التحكيم على البرامج الإذاعیة التالية:

- البرامج السياسية

- البرامج الدينية

- البرامج الاجتماعية

- برامج الأطفال و الناشئة

- البرامج الإخبارية

**** في سائر المواضيع تقدم الجوائز للعملين الأول و الثاني

2- الأعمال التلفزيونية:

في هذا القسم يجري التحكيم على البرامج التلفزيونية التالية:

- البرامج الدرامية

- البرامج الوثائقية غير السياسية

- البرامج الوثائقية السياسية

- البرامج الحوارية

- البرامج المركبة

- الكليبات

- برامج الأطفال و الناشئة

- البرامج الإخبارية

* يجب أن تكون القناة المالكة الفعلية للبرنامج المشارك ( نص الفيلم، الشعر، الموسيقى و ..)

* في قسم الدراما تقدم الجوائز لأفضل إخراج، سیناریو و أفضل فيلم.

* في سائر المواضيع تقدم الجوائز للعملین الأول و الثاني

3 - المواقع الإلكترونية "الإنترنت"

يجري التحكيم للمواقع الإلكترونية بالنظر إلی مقدار تطورها عما كانت عليه في المهرجان الثاني و أيضاً بالنسبة لمقدار مراعاتها للأمور التالية:

- تنوع المواضيع و الغرافيك

- تميزها الإعلامي و مدى تأثيرها

- أفضل موقع الكتروني من ناحية الإبداع

** ملاحظة : في جميع الأقسام، و في حال إعطاء لجنة التحكيم امتيازين متساويين لعملين مختلفين، فإن الجائزة سوف تعطى لهما مناصفة.

4 - قسم " النظرة الخاصة" للمهرجان:

في هذا القسم :

1- تهدى الجوائز إلی أفضل البرامج التي تتطرق إلی موضوع الصحوة الإسلامية و إلی القنوات الأکثر تأثيراً في هذا المجال

2- تهدى الجوائز إلی أفضل البرامج التي تعنی بالمقاومة الإسلامیة و إلی القنوات الأکثر تأثيراً

3- تهدى الجوائز إلی أفضل برامج الأطفال و الناشئة الإذاعیة أو التلفزيونية و التي تعنى بالتربية الدينية.

الضوابط العامة للمهرجان الثالث

ü لكل قناة أن تشارك في واحد من المجالات المذكورة أعلاه فقط

ü يجب أن تكون الأعمال المشاركة منتجة ما بين عامي 2010 و 2011

ü يجب أن لا تكون الأعمال المشاركة هذا العام قد شاركت في المهرجان السابق

ü ترسل الأعمال على القرص المدمج D.V.D فقط، مع المواصفات الكاملة ضمن الفرصة المحددة وتسلم إلى منسقي المهرجان في البلدان المختلفة.

ü ينبغي أن لا يسجل على القرص أكثر من عمل واحد، و بالنسبة للمسلسلات تقدم ثلاث حلقات حسب اختيار المنتج.

ü تستلم أمانة المهرجان الأعمال المرسلة في ايران. و في كل من العراق و لبنان و تركيا و أفغانستان وفلسطين تسلم الأعمال إلی مندوبي الإتحاد هناك. و لا تضمن إدارة المهرجان الأعمال المرسلة عن غير الطرق المذكورة.

ü استمارات المشاركة يجب أن تكون مختومة بختم القناة و توقيع مديرها.

ü يعتبر ملء الاستمارة و إرسال الأعمال بمثابة قبول جميع شروط المهرجان.

ü آخر فرصة لإرسال الأعمال إلی أمانة المهرجان أو تسليمها إلی مندوبي الإتحاد في كل من العراق، لبنان،تركيا و أفغانستان ، فلسطين: 21 أغسطس/ آب 2011

الأخوة الإعلاميين والمؤسسات الصحفية الإعلامية الفلسطينية الراغبة في المشاركة :

نرجو تعبئة الإستمارة المرفقة وتوصيل نسخة على DVD على العنوان التالي :

· غزة – شارع الوحدة - برج شوا وحصري

· مكتب فضائية الكوثر – الطابق الخامس .