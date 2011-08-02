دعوة للمشاركة في المهرجان الثالث لاتحاد الإذاعات و التلفزيونات الإسلامية
بحول الله و قوته نقيم المهرجان الثالث لإنتاجان أعضاء اتحاد الإذاعات و التلفزيونات الإسلامية تزامناً مع عقد الجمعية العامة الخامسة للإتحاد.
أقسام المهرجان
1- الأعمال الإذاعية
في هذا القسم يجري التحكيم على البرامج الإذاعیة التالية:
- البرامج السياسية
- البرامج الدينية
- البرامج الاجتماعية
- برامج الأطفال و الناشئة
- البرامج الإخبارية
**** في سائر المواضيع تقدم الجوائز للعملين الأول و الثاني
2- الأعمال التلفزيونية:
في هذا القسم يجري التحكيم على البرامج التلفزيونية التالية:
- البرامج الدرامية
- البرامج الوثائقية غير السياسية
- البرامج الوثائقية السياسية
- البرامج الحوارية
- البرامج المركبة
- الكليبات
- برامج الأطفال و الناشئة
- البرامج الإخبارية
* يجب أن تكون القناة المالكة الفعلية للبرنامج المشارك ( نص الفيلم، الشعر، الموسيقى و ..)
* في قسم الدراما تقدم الجوائز لأفضل إخراج، سیناریو و أفضل فيلم.
* في سائر المواضيع تقدم الجوائز للعملین الأول و الثاني
3- المواقع الإلكترونية "الإنترنت"
يجري التحكيم للمواقع الإلكترونية بالنظر إلی مقدار تطورها عما كانت عليه في المهرجان الثاني و أيضاً بالنسبة لمقدار مراعاتها للأمور التالية:
- تنوع المواضيع و الغرافيك
- تميزها الإعلامي و مدى تأثيرها
- أفضل موقع الكتروني من ناحية الإبداع
** ملاحظة : في جميع الأقسام، و في حال إعطاء لجنة التحكيم امتيازين متساويين لعملين مختلفين، فإن الجائزة سوف تعطى لهما مناصفة.
4- قسم " النظرة الخاصة" للمهرجان:
في هذا القسم :
1- تهدى الجوائز إلی أفضل البرامج التي تتطرق إلی موضوع الصحوة الإسلامية و إلی القنوات الأکثر تأثيراً في هذا المجال
2- تهدى الجوائز إلی أفضل البرامج التي تعنی بالمقاومة الإسلامیة و إلی القنوات الأکثر تأثيراً
3- تهدى الجوائز إلی أفضل برامج الأطفال و الناشئة الإذاعیة أو التلفزيونية و التي تعنى بالتربية الدينية.
الضوابط العامة للمهرجان الثالث
ü لكل قناة أن تشارك في واحد من المجالات المذكورة أعلاه فقط
ü يجب أن تكون الأعمال المشاركة منتجة ما بين عامي 2010 و 2011
ü يجب أن لا تكون الأعمال المشاركة هذا العام قد شاركت في المهرجان السابق
ü ترسل الأعمال على القرص المدمج D.V.D فقط، مع المواصفات الكاملة ضمن الفرصة المحددة وتسلم إلى منسقي المهرجان في البلدان المختلفة.
ü ينبغي أن لا يسجل على القرص أكثر من عمل واحد، و بالنسبة للمسلسلات تقدم ثلاث حلقات حسب اختيار المنتج.
ü تستلم أمانة المهرجان الأعمال المرسلة في ايران. و في كل من العراق و لبنان و تركيا و أفغانستان وفلسطين تسلم الأعمال إلی مندوبي الإتحاد هناك. و لا تضمن إدارة المهرجان الأعمال المرسلة عن غير الطرق المذكورة.
ü استمارات المشاركة يجب أن تكون مختومة بختم القناة و توقيع مديرها.
ü يعتبر ملء الاستمارة و إرسال الأعمال بمثابة قبول جميع شروط المهرجان.
ü آخر فرصة لإرسال الأعمال إلی أمانة المهرجان أو تسليمها إلی مندوبي الإتحاد في كل من العراق، لبنان،تركيا و أفغانستان ، فلسطين: 21 أغسطس/ آب 2011
الأخوة الإعلاميين والمؤسسات الصحفية الإعلامية الفلسطينية الراغبة في المشاركة :
نرجو تعبئة الإستمارة المرفقة وتوصيل نسخة على DVD على العنوان التالي :
· غزة – شارع الوحدة - برج شوا وحصري
· مكتب فضائية الكوثر – الطابق الخامس .