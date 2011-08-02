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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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دعوة للمشاركة في المهرجان الثالث لاتحاد الإذاعات و التلفزيونات الإسلامية

  • 11:32 - 02 اغسطس 2011
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دعوة للمشاركة في المهرجان الثالث لاتحاد الإذاعات و التلفزيونات الإسلامية

 

بحول الله و قوته نقيم المهرجان الثالث لإنتاجان أعضاء اتحاد الإذاعات و التلفزيونات الإسلامية تزامناً مع عقد الجمعية العامة الخامسة للإتحاد.

 

أقسام المهرجان

1- الأعمال الإذاعية

في هذا القسم يجري التحكيم على البرامج الإذاعیة التالية:

-        البرامج السياسية

-        البرامج الدينية

-        البرامج الاجتماعية

-        برامج الأطفال و الناشئة

-        البرامج الإخبارية

**** في سائر المواضيع تقدم الجوائز للعملين الأول و الثاني

2- الأعمال التلفزيونية:

في هذا القسم يجري التحكيم على البرامج التلفزيونية التالية:

-        البرامج الدرامية

-        البرامج الوثائقية غير السياسية

-        البرامج الوثائقية السياسية

-        البرامج الحوارية

-        البرامج المركبة

-        الكليبات

-        برامج الأطفال و الناشئة

-        البرامج الإخبارية

* يجب أن تكون القناة المالكة الفعلية للبرنامج المشارك ( نص الفيلم، الشعر، الموسيقى و ..)

* في قسم الدراما تقدم الجوائز لأفضل إخراج، سیناریو و أفضل فيلم.

* في سائر المواضيع تقدم الجوائز للعملین الأول و الثاني

 

3- المواقع الإلكترونية "الإنترنت"

يجري التحكيم للمواقع الإلكترونية بالنظر إلی مقدار تطورها عما كانت عليه في المهرجان الثاني و أيضاً بالنسبة لمقدار مراعاتها للأمور التالية:

-        تنوع المواضيع و الغرافيك

-        تميزها الإعلامي و مدى تأثيرها

-        أفضل موقع الكتروني من ناحية الإبداع

** ملاحظة : في جميع الأقسام، و في حال إعطاء لجنة التحكيم امتيازين متساويين لعملين مختلفين، فإن الجائزة سوف تعطى لهما مناصفة.

 

4- قسم " النظرة الخاصة" للمهرجان:

في هذا القسم :

1-     تهدى الجوائز إلی أفضل البرامج التي تتطرق إلی موضوع الصحوة الإسلامية و إلی القنوات الأکثر تأثيراً في هذا المجال

2-              تهدى الجوائز إلی أفضل البرامج التي تعنی بالمقاومة الإسلامیة و إلی القنوات الأکثر تأثيراً

3-              تهدى الجوائز إلی أفضل برامج الأطفال و الناشئة الإذاعیة أو التلفزيونية و التي تعنى بالتربية الدينية.

الضوابط العامة للمهرجان الثالث

ü   لكل قناة أن تشارك في واحد من المجالات المذكورة أعلاه فقط

ü   يجب أن تكون الأعمال المشاركة منتجة ما بين عامي 2010 و 2011

ü   يجب أن لا تكون الأعمال المشاركة هذا العام قد شاركت في المهرجان السابق

ü ترسل الأعمال على القرص المدمج D.V.D فقط، مع المواصفات الكاملة ضمن الفرصة المحددة وتسلم إلى منسقي المهرجان في البلدان المختلفة.

 

ü ينبغي أن لا يسجل على القرص أكثر من عمل واحد، و بالنسبة للمسلسلات تقدم ثلاث حلقات حسب اختيار المنتج.

ü تستلم أمانة المهرجان الأعمال المرسلة في ايران. و في كل من العراق و لبنان و تركيا و أفغانستان وفلسطين تسلم الأعمال إلی مندوبي الإتحاد هناك. و لا تضمن إدارة المهرجان الأعمال المرسلة عن غير الطرق المذكورة.

ü   استمارات المشاركة يجب أن تكون مختومة بختم القناة و توقيع مديرها.

ü   يعتبر ملء الاستمارة و إرسال الأعمال بمثابة قبول جميع شروط المهرجان.

ü آخر فرصة لإرسال الأعمال إلی أمانة المهرجان أو تسليمها إلی مندوبي الإتحاد في كل من العراق، لبنان،تركيا و أفغانستان ، فلسطين: 21 أغسطس/ آب 2011

 

الأخوة الإعلاميين والمؤسسات الصحفية الإعلامية الفلسطينية الراغبة في المشاركة :

نرجو تعبئة الإستمارة المرفقة وتوصيل نسخة على DVD على العنوان التالي :

·        غزة – شارع الوحدة - برج شوا وحصري

·        مكتب فضائية الكوثر – الطابق الخامس .

 

 

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