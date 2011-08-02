الاحتلال يصدر أوامر بإبعاد 12 مستوطناً من الضفة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أصدر ما يسمى بالقائد العسكري الإسرائيلي في المنطقة الوسطى أوامر إدارية لإبعاد 12 مستوطناً من مستوطنة "يتسهار" وبؤرة استيطانية في الخليل بالضفة المحتلة لفترات تتراوح بين ستة شهور وعام لتورطهم في الاعتداءات على الفلسطينيين، وحرق مساجد ومحاولة حرق منزل عائلة فلسطينية بالقرب من "يتسهار".

وكان جهاز "الشباك" الصهيوني قد حصل على معلومات استخباراتية أن المستوطنين شاركوا في الاعتداءات على الفلسطينيين وأملاكهم وأنهم ينوون مواصلة الاعتداءات، وأنهم متورطون في حرق مساجد وسيارات واعتداءات على المواطنين.