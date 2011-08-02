العمد والإهمال سببا إندلاع النيران داخل منزلين وعشرات أشجار الزيتون

فلسطين اليوم-رام الله

تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة وإخماد النيران التي نشبت داخل منزلين نتيجة الحرق العمد والإهمال وإحتراق عشرات أشجار الزيتون منذ صباح اليوم ، وإخلاء إصابتين في حادث سير بقلقليلة .

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني أن الطواقم تمكنت من إخماد النيران التي إندلعت داخل أحد المنازل في بلدة عناتا بمحافظة القدس نتيجة شجار وخلاف عائلي في البلدة حيث تم حصر الأضرار بغرفة الضيوف وتلوث المنزل بالسناج والدخان ، وإخماد النيران التي نشبت داخل غرفة النوم الرئيسية في أحد المنازل ببلدة عرابة في محافظة جنين نتيجة للإهمال فتم حصر الأضرار في أثاث ومحتويات غرفة النوم وتلوث المنزل بالدخان والسناج .

وأضاف التقرير أن الطاقم اخمد النيران التي نشبت وإندلعت بعشرات أشجار الزيتون في منطقة واد الشاعر بمحفظة سلفيت وإحتراق عشرات أشجار الزيتون واللوزيات بمدينة دورا بمحافظة الخليل وبلدة يعبد وقرية عجة في محافظة جنين .

كما وتم تقديم المساعدة في إخلاء وتحرير إصابتين نتيجة حادث سير على مفرق بلدة جيناصافوط في محافظة قلقيلية حيث عمل الطاقم على تقديم الإسعاف الأولي للمصابين وتسليمهم لمركبات إسعاف الهلال الأحمر ثم إزالة الزجاج والزيوت وتأمين المركبات .