الأسير عماد المصري يعاني من وضعٍ صحيٍ صعب

فلسطين اليوم- رام الله

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير عماد المصري القابع في سجن مستشفى الرملة يعاني من جرثومة في الدم لا يعرف سببها، وكذلك يعاني من التهابات في الرئة أدت إلى تعطل الرئة لديه بنسبة 80 % ومن حالات إغماء مفاجئة، ومن التهابات في الكلى والأمعاء، إضافة إلى أن الأسير في السابق كان قد تعرض لكسر في الفقرة الرابعة من الظهر في أثناء التحقيق ولم يتم تقديم له أي علاج .

وأشار محامي نادي الأسير إلى أن الأسير المصري يتناول في اليوم 17 حبة دواء ومع ذلك لا يشعر بأي تحسن، مضيفاً أنه وقبل أسبوعين تحديدا تعرض لارتفاع حاد في الحرارة وتم وضعه في غرفة معزولة لأسباب صحية.

واعتبر نادي الأسير أن ما تقوم به إدارات السجون مناف لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية وأن مسؤولية الأسرى تطالها وعليها يقع إيجاد حل جذري وسريع في تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، مؤكدا أن أوضاعهم في ترد مستمر وأن معظم الأدوية التي يتم تقديمها هي مجرد مسكنات .