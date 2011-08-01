التميمي: على "فتح" و"حماس" تشكيل الحكومة كمكرمة لـ"رمضان"

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

دعا قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي، اليوم, حركتي "فتح وحماس" بمناسبة دخول اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، لتجاوز كافة الخلافات الداخلية والاتفاق على تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة كمكرمة للشهر الفضيل.

وطالب الشيخ التميمي ، الحركتان بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية، وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة في الـ4من/ مايو الماضي.

وأكد, أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطرة جدا من "تهويد وتجريف وحرق وتهجير" وغيرها من المخططات "الإسرائيلية" الواضحة والتي تسعى بها "إسرائيل" للقضاء على القضية وتهجير أهلها وطمس المعالم الإسلامية بالكامل وتغيير ملامحها.

وأشار الشيخ التميمي إلى أن مخططات الاحتلال، بحاجة إلى قلب فلسطيني واحد يتصدى لها ويمنعها من مواصلة عدوانها بحق الأرض والبشر، قائلاً:" نحن الآن أحوج ما نكون على قلب رجل واحد".