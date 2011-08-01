نتنياهو: عباس اتخذ قرارا إستراتيجيا بالتوجه للأمم المتحدة

فلسطين اليوم _ القدس المحتلة

قال رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن رئيس السلطة محمود عباس اتخذ قرارا إستراتيجيا للتوجه إلى الأمم المتحدة، ونحن لا نتوقع أن يتراجع عن قراره.

وكان نتنياهو يتحدث أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وردا على سؤال، قال إن الرئيس عباس سيحصل على ما يريد من الأمم المتحدة دون مفاوضات مع إسرائيل، وأضاف 'سيتم عرض الطلب الفلسطيني على مجلس الأمن، ونحن نعمل على فرض الفيتو الأميركي، لكن الفيتو لن يمنع الفلسطينيين من الحصول على أغلبية في الأمم المتحدة، وهذا سيزيد من 'تعنت' الفلسطينيين ولا حكومة في إسرائيل على استعداد لقبول الشروط الفلسطينية'.

وتطرق نتنياهو الى العلاقات الأميركية "الإسرائيلية"، قائلاً " 'نحن نعمل على إعداد وثيقة مع الإدارة الأميركية تعتمد على بعض النقاط التي تحدث عنها الرئيس أوباما، لكن الحدود ستكون مختلفة عن حدود 67.

وتطرق نتنياهو الى حادث إطلاق النار بين جنود الاحتلال والجيش اللبناني، مدعيا أن الجنود تصرفوا كما يجب في دفاعهم عن الحدود وعن أنفسهم.

وحول اغتيال شابين في قلنديا ادعى نتنياهو أنه كانت نية الفلسطينيين الاعتداء على الجنود.