انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي

فلسطين اليوم _ غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين حاراً نسبياً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء يستمر الجو حاراً نسبياً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.