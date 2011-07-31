في رسائل من عزله لقوى التضامن ..سعدات :سنكون معا في خندق واحد للنضال

فلسطين اليوم _ وكالات

أكد الأمين العام" للجهة الشعبية لتحرير فلسطين"الأسير القائد احمد سعدات ان التضامن الدولي والدعم المستمر من احرار العالم لشعبنا وقضيته العادلة يعزز من الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات وخطط وسياسات الاحتلال ويؤكد وحدة كل احرار العالم في طريق النضال للخلاص من عصور وواقع الظلمات والاحتلال والاستبداد وانظمة القمع والوصاية والعنصرية .

جاء ذلك ، في الرسائل التي وجهها سعدات من عزله لعدد من الشخصيات والمؤسسات والقوى والاحزاب العربية والعالمية التي تتضامن مع شعبنا ونضاله العادل والمشروع والتي بعثتت مؤخرا برقيات ورسائل دعم وتضامن مع سعدات الذي يعيش في عزله ويقضي حكما بالسجن لمدة 30 عاما .

وبينما شكر الامين العام ، كافة المؤسسات والشخصيات على الرسائل والبطاقات الجميلة التي وصلته ، اشار الى انه طالعها باهتمام وتقدير لما تضمنته من مواقف وعبارات التضامن التي تعكس مشاعرها الحارة .

وأضاف " أؤكد بتصميم لا يقل عن تصميمكم باننا سنكون معا في خندق واحد للنضال من أجل عالم انساني جديد قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والتكافئ بين الشعوب وخالٍ من اي تمييز على اي اساس ، عرقي او طبقي او جنسي ، عالم يعيد للانسان انسانيته وللمواطن حقوقه وكرامته .

وقال سعدات "ان رسائلكم تؤكد على ما كنت وما زلت اثق به دوما بأن لقضيتنا اصدقاء كثيرين ،وان معسكر الحرية يتسع ويمتد طولا وعرضا واني على ثقة بانه بات محور لتحقيق الانجازات لكل الشعوب والطبقات المقهورة" .

ودعا سعدات لمزيد من العمل المشترك في كل جبهات العالم حتى احقاق الحق الفلسطيني وتجسيد اهداف وتطلعات شعنا التي لا تنازل عنها وتعزيز حملات المقاطعة والعزل لاسرائيل اخر اشكال وصور الاحتلال في العالم .