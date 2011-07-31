خبراء عسكريون يحذرون حزب الله وحماس من إشعال حرائق في أي حرب مقبلة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

حذر خبراء عسكريون إسرائيليون في شئون التسليح والذين يراقبون عن كثب خطط تسلح منظمات المقاومة "حزب الله وحركة حماس" من أن هجوم صاروخي على إسرائيل في أي حرب مقبلة سيتخلله إشعال حرائق في العديد من الأماكن بشكل متزامن, المر الذي سيشغل فرق الإطفاء عن مهامهم الأساسية خلال الحرب.

وأوضحت المصادر أن حزب الله يملك الآلاف من الصواريخ وعدد من صواريخ "سكاد", وأن حماس تملك كمية كبيرة من الصواريخ محلية الصنع, وعدد آخر من صواريخ "غراد".

وأشار الخبراء إلى أن الصواريخ التقليدية التي تحمل رؤوسا متفجرة قد تكون سببا في نشوب حرائق, ولاسيما أن إذا سقطت هذه الصواريخ في أراض زراعية أو أحراش.

وأوضحت المصادر أن محرك الصاروخ ملتهب وأن الكمية الزائدة من الوقود الدافع قد تكون سببا في إشعال الحرائق أيضا.

وتسود تخوفات في إسرائيل من أن تقوم منظمة حزب الله أو حركة حماس بإطلاق الصواريخ على منطقة مفتوحة عمدا من أجل تحقيق ذلك الهدف, كيف لا وقد رأوا بأعينهم ماذا تفعل الحرائق في إسرائيل, وعليه فإن الجهات المسئولة ستأخذ هذا الأمر بالحسبان في المواجهة القادمة الأمر الذي سيحدث إرباك حقيقي في قيادة الجبهة الداخلية وأجهزة الإطفاء.