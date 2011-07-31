بعدالانتقادات ..داخلية غزة ترد بخصوص جميعة شارك والتدقيق في المؤسسات الأجنبية

فلسطين اليوم-غزة

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة غزة بياناً توضيحياً بينت فيه السياسية التي تعاملت بها مع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وذلك بعد موجة الانتقادات التي وجهت لها من قبل العديد من المنظمات الدولية .

وأشارت الداخلية في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه الى ان قضية حل جميعة شارك عولجت وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها, معتبراً أن قضية جمعية شارك أصبحت منظورة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية وهي صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع.

وبخصوص التدقيق على المؤسسات الأهلية والأجنبية فقالت الوزارة ان هذا يأتي في سياق القانون المذكور سابقاً، والمسألة لا تأخذ بعد تفتيش المقرات واستدعاء الموظفين كما ورد في بعض التصريحات , وإنما تقوم وزارة الداخلية بالتدقيق المالي والإداري لمصلحة الجمعية والمانحين .

وطالبت الوزارة المجتمع الفلسطيني للتأكد من أن الأموال المتبرع بها صرفت في الوجه الصحيح ووصلت إلى مستحقيها، علماً بأن عملية التدقيق لا تؤثر على سير عمل الجمعية.