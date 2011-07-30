مضيفات "مصر للطيران" يطالبن بارتداء الحجاب

فلسطين اليوم – وكالات

طالبت العديد من المضيفات بشركة مصر للطيران الطيار لطفي مصطفى كمال، وزير الطيران المدني، بالسماح لهنَّ بارتداء الحجاب أثناء العمل.

وكان وزير الطيران الجديد منع نحو 200 مضيفة من تأدية عملهن بالحجاب بحجة أنه ليس من ضرورات العمل؛ الأمر الذي اضطررن معه إلى تنظيم وقفة احتجاجية بميدان التحرير أمس الجمعة؛ لمطالبة الوزير بالتراجع عن قراره.

وردَّدن هتافات، من بينها: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ليس للإسلام بديل"، "بترفضوا حجابنا ليه.. في الفاتيكان ولا إيه؟"، ورفعن لافتات مكتوبًا عليها: "اتقوا الله ولبسونا الحجاب"، و"اتركوا للمضيفات الحرية في ارتداء الحجاب".

وقالت مايسة عبد الهادي وهي مضيفة: الشركة تترك المضيفات يرتدين أزياء تظهر أكثر ما تخفي؛ فللمحجبات الحق في أن يرتدين زيَّهن، مطالبةً المجلس العسكري المصري ورئيس الوزراء بترك الحرية التامة للمضيفات في ارتداء الحجاب خلال العمل.