مصر: ترحيل فلسطينيين تسللا إلى الإسماعيلية

فلسطين اليوم-غزة

تمكنت مباحث كوبري السلام بالإسماعيلية من ضبط شخصين من قطاع غزة قاما بالتسلل إلى الأراضي المصرية بدون اتخاذ الإجراءات الرسمية.

وكان مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد محاولة فلسطينيين الجنسية، عبور كوبري السلام وبسؤالهما عن أوراقهما الرسمية لم يقدما أي شئ منها، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا باستخدام الأنفاق للتسلل عن طريقها لحدود الشرقية بمعاونة أشخاص مجهولين نظير حصولهم علي مبلغ مالي.

وتبين أنهم نضال أبو لحية (32 سنة- سائق)، وحميدان محمد (29 سنة- عامل) من قطاع غزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. بأقوالهما وأمرت النيابة بإعادة ترحيلهماإلي محل إقامتهما.