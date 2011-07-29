منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالقطاع بنظم رحلة ترفيهية

فلسطين اليوم - غزة

نظم منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي برحلة ترفيهية بعنوان " نسمة صيف 2011" على شاطئ بحر خان يونس ( استراحة القدس )

و شارك في الرحلة اللجان الإدارية للمنتدى على مستوى قطاع غزة ، و هدفت الرحلة إلى التخفيف من الضغوطات الحياتية وتوثيق العلاقات بين أبناء المنتدى كم تضمنت الرحلة عدة فعاليات منها و و تحدث مدير منتدى الأخصائي محمد الحواجري حول العمل النقابي وحوار حر بين الحضور ساهم في التفريغ الانفعالي وجعلهم يشعرون بالسعادة والراحة النفسية

وفي نهاية الرحلة عبر الحضور عن مدى سعادتهم بهذا اللقاء الطيب المبارك وتمنوا أن يتكرر ولكن بشكل أوسع بحيث يتضمن جميع أعضاء المنتدى .