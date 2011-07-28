سقوط صاروخ على منطقة ساحل عسقلان

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

سقط صباح الخميس صاروخ على منطقة ساحل عسقلان جنوبي "إسرائيل"، وقد سقط في منطقة مفتوحة دون ووقع إصابات أو أضرار.

وبحسب ما نشر موقع "القناة العاشرة" للتلفزيون الإسرائيلي، فقد سجل هدوءا منذ 11 يوما على المنطقة الجنوبية، بعد سلسة من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو البلدات والمدن الإسرائيلية والتي قابلها قصفا إسرائيلياً على أكثر من موقع في قطاع غزة تسبب بوقوع إصابات في صفوف المواطنين.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال حمّل حركة حماس قبل أسبوعين تدهور الأوضاع لأنها لاتعمل على وقف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، في حين حملت حركة حماس جيش الاحتلال المسؤولية على هذا التدهور بسبب استمرار عمليات القصف برا وجوا على الأحياء السكنية في قطاع غزة.