ميسي وبيليه وهوجو سانشيز « تراث رياضي للإنسانية »

وكالة الأنباء الأسبانية

اختير كل من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعبين السابقين البرازيلي بيليه والمكسيكي هوجو سانشيز ك"تراث رياضي تاريخي للإنسانية" في بلدانهم المختلفة.

وجاء الإعلان عن هذا الاختيار من جانب خابيير توديلا رئيس "المكتب الدولي للعواصم الثقافية"، عبر بيان لهذه الهيئة، وتم من خلال عملية تصويت شهدت مشاركة 327 ألف و496 شخصا من 72 دولة مختلفة.

وترشح لهذا الاختيار 42 لاعبا أرجنتينيا و57 برازيليا و41 مكسيكيا.وتتمتع هذه القائمة، التي يعدها "المكتب الدولي للعواصم الثقافية"، بنفس الصفات التي تميز مجالات التراث الثقافي للإنسانية الأخرى، سواء المادية أو المعنوية أو الطبيعية.