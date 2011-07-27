مقترحات نتنياهو في مهب الريح وقادة الاحتلال يصعدون احتجاجهم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قرر قادة الاحتجاجات داخل الكيان الصهيوني تصعيد النشاطات الاحتجاجية في جميع أنحاء "إسرائيل" ورغم مقترحات الحكومة نظمت أمس تظاهرات صاخبة عاصفة في كل من تل أبيب وحيفا وبئر السبع.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت", إن المقترحات التي عرضها أمس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مسعى لحل ضائقة السكن لم تقنع الشبان قادة الاحتجاج على غلاء أسعار السكن وأن مقترحات نتنياهو لحل ضائقة السكن لاقت خيبة أمل لدى قادة الحملة الاحتجاجية الشعبية.

وأضافت الصحيفة أن قادة الحملة الاحتجاجية مصممون على مواصلة نضالهم رافضين الخطة التي استعرض نتنياهو بنودها أمس وأن القائمون على النشاطات الاحتجاجية يخططون الآن لتنظيم مسيرات ضخمة تجوب مختلف المدن.

وكتبت الصحيفة أن حالة من التوتر تسود العلاقات بين رئيس حكومة الاحتلال وبين وزير المالية يوفال شتاينيتس وأن الخطة المقترحة من قبل نتنياهو لحل ضائقة السكن أقرت في نهاية الأمر رغم معارضة وزير المالية مما يشكل مؤشرا آخر على تضعضع الثقة بينهما.

وأفادت الصحيفة أن أعضاء في حزب الليكود يلقون باللائمة على شتاينيتس ويحملونه المسؤولية عن أزمة السكن.