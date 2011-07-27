د. عسقول: تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان على سلم أولويات حكومة غزة

فلسطين اليوم-غزة

أكد د. محمد عسقول، أمين عام مجلس الوزراء بغزة أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تنمية العمل الحكومي في شتى النواحي وتوفير كافة أشكال النزاهة والشفافية من أجل خدمة وراحة المواطنين.

وذكر د. عسقول في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية في المؤتمر القانوني الأول لوزارة الداخلية بعنوان (تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية) في مدينة غزة، اليوم، أن الحكومة تتحرك في كل الاتجاهات لتطوير جودة أداء العمل الحكومي وتوفير كافة الكوادر والكفاءات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.

وشدد على أن الحكومة تضع قضية تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان على سلم أولوياتها وتسعى بشكل دائم لتطوير أداء الحكومة على هذا الصعيد، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية على صعيد التأهيل والتدريب والتعامل مع الجمهور.

ونوه د. عسقول أن عنوان المؤتمر يدلل بوضوح على مدى اهتمام الحكومة بالوصول إلى مجتمع مدني عبر تطبيق القانون واحترامه، مؤكداً أن أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية تطور وتقدم بشكل جيد ويشهد بذلك الجميع.

وأشاد بجهود ودور كل القائمين على المؤتمر متعهداً بمتابعة كافة توصيات المؤتمر.