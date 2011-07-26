داخلية غزة تُعدم اثنين من العملاء مع الاحتلال

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة غزة صباح اليوم الثلاثاء26 يوليو 2011م , عن تنفيذ حكم الإعدام بحق (م.أ.ق.) و ( ر.أ.ق) المتهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الداخلية أن حكم الإعدام نفذ بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل.

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة بداية غزة قد حكمت في 29/11/2004 على المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، وقامت محكمة النقض في 14 يوليو 2011م برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الاعدام الصادر بحقهما.

وكانت التهم الموجهة لهما هي:

التخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة (77/ب) من الأمر رقم (555) لسنة 1957م ( ضد المتهمين). إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة خلافاً للمادة (78/أ) من الأمر رقم (555) لسنة 1957م ( ضد المتهمين ). القتل قصدا بالاشتراك خلافاً للمواد ( 214، 215، 216، 23) عقوبات لسنة 1936م (ضد المتهمين). القتل قصدا وبالاشتراك خلافا للمواد ( 214، 215، 216، 23) عقوبات لسنة 1936م ( ضد المتهم الثاني). محاولة القتل بالاشتراك خلافا للمواد (222، 23 ) عقوبات لسنة 1936م ( ضد المتهمين).